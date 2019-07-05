Reyhanlı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığı’nın yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli, şu ana kadar yapılan tespitler, olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te yaşanan bombalı saldırıda 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti, 146 kişi de yaralanmıştı.