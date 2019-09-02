Alan Kurdi’nin ölümünün 4’üncü yılı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin ölümünün üzerinden 4 yıl geçti.

Bodrum'da 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu Rojava’nın Kobani kentinden olan Alan Kurdi ve ailesinin de aralarında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, Alan'ın cansız bedeni Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu sahiline vurmuştu.

Kıyıya vuran cansız bedeniyle dünyayı derinden sarsan Alan bebeğin ölümünün üzerinden dört yıl geçti ama olayın tanıkları yaşadıklarını hala unutamıyor.

Olayın tanıklarından 75 yaşındaki emekli Uğur Özdoğan, AA’ya yaptığı açıklamada, 30 yıla yakındır yaz aylarında Akyarlar bölgesinde yaşadığını, dört yıl önce şahit olduğu dramın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Turgutreis'ten Akyarlar'a gelirken sahilde bir kalabalık olduğunu, jandarma ile bazılarının bir şeylerle uğraştığını gördüğünü anlatan Özdoğan, yaklaştığında bir çocuğun cansız bedenini fark edince ne yapacağını bilemediğini dile getirdi.

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Alan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun da mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

Yaşanan acı olay üzerine Avrupa sınırlarında bekleyen onbinlerce Suriyeli mülteciye birçok ülke kapılarını açmıştı.