Dizayi: PKK Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarını gözetmeli

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, PKK’nin, Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına karşı bir tutum içinde olmaması gerektiğini söyledi.

Başkent Erbil’de düzenlenen Eğitim, Teknoloji ve Öğrenciler Fuarı’nda K24’ün yayın konuğu olan Sefin Dizayi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dizayi, “PKK’nin, Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarını gözetmesi ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması gerekiyor” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile İran ilişkilerine de değinen Dizayi, “Tahran geçmişte Kürtlere çok yardım etti. Enfal, Halepçe gibi felaketlerin yaşandığı zor günlerde kapılarını açtılar. İran’la ilişkilerimiz iyi bir düzeyde” dedi.

Sefin Dizayi, “Erbil - Ankara ilişkilerinin siyasi, ekonomi, enerji ve diplomasi alanında iyi durumda. Türkiye’de barış sürecinin başlamasında Kürdistan Bölgesi’nin önemli rolü olmuştu. Gelecekte de böyle bir sürecin başlamasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.