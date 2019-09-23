Araştırma: Olası bir ABD - Rusya savaşında kaç kişi ölür?

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Yapılan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında çıkacak olası bir nükleer savaşta en az 34 milyon insanın öleceği belirtiliyor.

ABD'nin saygın üniversitelerden olan Princeton Üniversitesi'nin yaptığı akademik çalışma, böyle bir savaşın çıkması durumunda ilk birkaç saat içerisinde yapılacak saldırıların sonuçlarını öngörüyor.

Princeton'da görevli bilim insanları Bilim ve Küresel Güvenlik (SGS) programı kapsamında büyük bir veri tabanı kullanarak bir simülasyon videosu hazırladı. Söz konusu görüntülerde NATO'nun Avrupa'daki askeri üstleri, Rusya'ya ait nükleer savaş başlıkları, ABD'nin hava kuvvetleri gücü ve iki ülkenin hava savunma sistemleri gibi unsurlar kullanılarak bir algoritma oluşturuldu.

Buna göre ABD ile Rusya arasında çıkacak geleneksel bir savaşın kızışması halinde, iki ülke nükleer silahlarını kullanmaya kalkarsa ilk birkaç saat içerisinde 34 milyon kişinin öleceği, meydana gelecek patlama, yangın ve yıkıcı kuvvetlerin etkisiyle en az 60 milyona yakın kişinin de yaralanacağı belirtiliyor.

Bu rakamlara savaş sonrası hastalanan ya da uzun vadede hayatını kaybetmesi düşünülen kişiler dahil değil.

İLK SALDIRI SENARYOSU

Araştırmacıların öngörüsüne göre nükleer saldırıyı ilk ABD-NATO tarafının başlatması halinde Rusya'nın Polonya'ya sınırı olan Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad şehrinden bir nükleer uyarı ateşi başlatacağı ve ABD'nin de buna başka bir füzeyle karşılık vereceği kaydediliyor.

Savaşın devamında her iki tarafın da yüzlerce nükleer füze kullanacağı, Rusya'nın 300 nükleer başlığına karşı, ABD'nin hava kuvvetleri vasıtasıyla buna 180 füzeyle yanıt vereceği düşünülüyor.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre ABD ve Rusya ortalama 6 bin 500 civarında nükleer savaş başlığına sahip. Bu ülkeleri Fransa (300), İngiltere (215) ve Pakistan (150) takip ediyor. Çin ile ilgili herhangi bir veri bulunmasa da Pekin yönetimine ait yaklaşık 280 adet nükleer başlığın olduğu tahmin ediliyor. (Kaynak: Euronews)