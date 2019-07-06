Kabil'de savcılara silahlı saldırı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti.

Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.

Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban mensupları bugün, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.

Yine bu sabah Afganistan’ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen ortaya çıkmadı.