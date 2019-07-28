Afrin'de patlama!

K24 - AFRİN
Batı Kürdistan'ın (Rojava) Afrin kentinde patlama meydana geldi.
K24'ün Afrinli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Afrin ilçe merkezinde bomba düzeneği yerleştirilen bir motosiklet, sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi.
Mahmudiye mahallesindeki bir restoranın önünde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirirken 16 sivil de yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.
Afrin'de 11 Temmuz'da bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu 8 sivil yaşamını yitirmiş, 35 sivil yaralanmıştı.
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