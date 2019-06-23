AB’li siyasetçilerden Mesrur Barzani’ye kutlama

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Avrupalı siyasetçiler Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

K24’e konuşan Almanya Sosyal Demokrat Partisi Parlamenteri Serdar Yüksel, “Öncelikle Kürdistan Bölgesi Başbakanlığı için Mesrur Barzani’nin görevlendirilmesinden ötürü mutluyum. Kendisinin önemli bir siyasi tecrübesi var. Siyasi ve diplomatik biyografisi onun yüksek potansiyelini gösteriyor” dedi.

Mesrur Barzani’nin güçlü bir hükümet kuracağını kaydeden Yüksel, bu sürecin iç siyasette de birliği getireceğini belirterek, başarı dileğinde bulundu.

Danimarka Sosyalist Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Benli ise, “Tüm dünya Güney Kürdistan Kürtlerinin Ortadoğu’da DAİŞ’e karşı mücadelede gözle görülür ve önemli bir rolü olduğunu biliyor. Yeni Kürdistan Hükümeti’nin Kürt halkının yüksek menfaatleri doğrultusunda bir politika izleyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupalı gazeteci Yans Yan da, yeni hükümete başarı dileklerinde bulunarak, “Hükümet Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler arasındaki uzun görüşmelerin ardından kuruluyor. Yeni hükümet birlik ve güvenliğe vesile olsun” dedi.

Yeni hükümetin kurulmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan Yan, bunun güçlü bir hükümetin kurulmasını istemeyenlere karşı bir cevap olacağını kaydetti.

Yan, Kürdistan Bölgesi’ndeki partilerin Kürdistan halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceği konusunda ümitvar olduğunun altını çizdi.