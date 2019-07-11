Başbakan’dan bakanlara: Vatanseverlik ruhuyla hizmet edin

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani bakanlara, particilikten uzak, vatansever bir ruhla vatandaşlara hizmet etmeleri gerektiğini söyledi.
Başbakan Barzani bugün, kabinesindeki bakanlarla resmi olmayan bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakanlardan hükümet programı çerçevesinde hareket etmelerini isteyen Başbakan, “Particilikten uzak, vatansever bir ruhla Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına hizmet edin” dedi.
Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Bakanlar Kurulu ilk olağan toplantısını gerçekleştirecek.
Kürdistan Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen oturumda Başbakan Mesrur Barzani ve bakanlar güvenoyu aldı.
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