Ezidi Kürtlerden yeni kabineye tam destek

K24 - ERBİL

Ezidi Kürtler, Mesrur Barzani başbakanlığında kurulacak yeni hükümet kabinesinden umutlu olduklarını ve yeni kabineyi güçlü şekilde destelediklerini belirtiyor.

Ezidi Kürtlerin yeni hükümet kabinesinde 4 makamla temsil edilmeleri bekleniyor.

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin kabine listesini parlamentoya sunması ardından, Ezidi Kürtler yeni kabinede nasıl temsil edileceklerini merakla bekliyordu.

K24’e konuşan Ezidi Kürtlerin tanınmış temsilcilerinden ve Başbakan’ın Ezidi İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı olarak belirlenen Şeyh Şamo, tüm çabalarının Ezidi Kürtlerin haklarının korunması yönelik olacağını söyledi.

Ezidi Kürtlerin yeni kabineyi güçlü bir şekilde desteklediğini belirten Şamo, “Yeni kabinenin Başbakanı Mesrur Barzani’ye güvenimiz tamdır. Ezidi Kürtleri Mesrur Barzani ve kabinesini güçlü şekilde destekliyor” dedi.

K24’ün edindiği bilgilere göre yeni kabinede Ezidi Kürtlere Başbakan'ın Ezidi İşlerinden Sorumlu Başdanışmanlığı, Kürdistan Parlamentosu Ezidi İşleri Danışmanlığı, Evkaf ve Din İşleri Bakan Yardımcılığı ve Ezidi İşleri Genel Müdürlüğü gibi makamlar verilecek.