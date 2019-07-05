Türkiye

BASIN ÖZETİ - 5 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 5 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Radarı kapalı S-400!

Trump’ın tankları başkent sokaklarında

Yargıda mütalaa borsası

Kamuda grev kapıya dayandı

Yargı paketi sonbahara


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

ABD düşman NATO güvenilir

‘S-400 gelecek hafta görünür’

Dışişlerinden sert Cemil Bayık tepkisi

E-korsanlar artık sosyal medyada link tuzağı kuruyor


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

BAE her yerde kaybediyor

Bütün vekilleri dinleyecek

Üçlü zirve ağustosta

Dolar 5,58’i gördü

BM ve İsviçre’ye nota


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Osaka’nın baharı Ankara’ya ulaşmadı

Kamuyu akladılar

Makaleden ‘kriz’ çıktı

Soro: Her şey netleşecek

‘Futbolda eril zihniyeti değiştirmeye geldik’

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