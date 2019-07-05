BASIN ÖZETİ - 5 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Radarı kapalı S-400!
Trump’ın tankları başkent sokaklarında
Yargıda mütalaa borsası
Kamuda grev kapıya dayandı
Yargı paketi sonbahara
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
ABD düşman NATO güvenilir
‘S-400 gelecek hafta görünür’
Dışişlerinden sert Cemil Bayık tepkisi
E-korsanlar artık sosyal medyada link tuzağı kuruyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
BAE her yerde kaybediyor
Bütün vekilleri dinleyecek
Üçlü zirve ağustosta
Dolar 5,58’i gördü
BM ve İsviçre’ye nota
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Osaka’nın baharı Ankara’ya ulaşmadı
Kamuyu akladılar
Makaleden ‘kriz’ çıktı
Soro: Her şey netleşecek
‘Futbolda eril zihniyeti değiştirmeye geldik’
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