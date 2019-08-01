Neolitik yerleşimde anıtsal bina bulundu

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Yunanistan’ın Phthiotis bölgesinde bulunan ve Milattan Önce 6.000 - 5.800 yıllarına tarihlenen Neolitik bir yerleşimde anıtsal bir taş yapı bulundu.

Arkeologlar tarafından Koutroulou Magoula olarak bilinen bu Neolitik yerleşim, büyük keşiflerle birlikte, onuncu kazı sezonuna girdi.

Yerleşimde, 9,5 metre uzunluğa ve yaklaşık 8,5 metre genişliğe sahip taş duvarlarla yapılmış Orta Neolitik döneme tarihlenen büyük bir yapı keşfedildi.

Söz konusu yapı, Yunanistan’da bu döneme ait en büyük yapılardan biri oldu. Arkeologlar ayrıca anıtsal yapının büyük bir dış payanda ile desteklendiğini tespit etti.

Yapının işlevi belirsizliğini koruyor, ancak ön sonuçlar, yapının uzun süre boyunca kullanıldığını ve yapıda birçok yenileme ve değişiklik yapıldığını gösteriyor.

Arkeologlara göre, belirli periyotlarda bu yapı evcil hayvanlarla paylaşılmış gibi görünüyor.

Bu yıl yapılan kazılar, Neolitik yerleşimin sosyal, sembolik ve pratik işlevi olan büyük, toplu bir şekilde yapılmış bir çevreleme hendeği ile çevrili olduğunu kanıtladı.

Bu sezonun bulguları arasında çok sayıda kil figürin ve ev modelini içeriyor. Neolitik alan 3,7 hektarlık bir alana yayılıyor ve çevresindeki ovadan yaklaşık 6,6 metre yüksekte kalıyor. (Kaynak: Arkeofili)