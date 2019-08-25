Suriye sınırında Haşdi Şabi’ye hava saldırısı

K24 - ERBİL

Irak’ın Suriye sınırında Şii Haşdi Şabi milislerine yönelik kaynağı belirsiz insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

Irak medyasında yer alan haberde, Haşdi Şabi’ye bağlı 45’inci Tugay’a kaynağı belirsiz İHA saldırısı düzenlendiği ve salırıda bir Haşdi Şabi komutanının hayatını kaybettiği belritildi.

Haberde hava saldırısında ölen kişinin Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugayı komutanlarındna biri olduğu kaydedildi.

Haşdi Şabi güçleri son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD’nin olduğunu savunuyor.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis yaptığı yazılı açıklamada son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD’nin olduğunu öne sürmüştü.

ABD'yi askeri üsleri ve cephaneliklerini bombalamakla suçlayan Mühendis, ABD uçaklarının Irak hava sahasındaki hareketlere dair bilgisinin olduğunu belirtmişti.

Mühendis, "Irak'ın düşmanları Haşdi Şabi güçlerini farklı yollarla hedef almaya çalışıyorlar. Irak ve bölgeye terör gruplarını getiren ABD, Irak'ın egemenliğini ihlal etmeye devam ediyor ve Haşdi Şabi'yi vurmak için bütün yollara başvuruyor" ifadelerini kullanmıştı.

20 Ağustos’ta Bağdat ile Selahattin arasında yer alan Beled bölgesinde yer alan Askeri Hava Üssü’nde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda patlama yaşanmıştı.

Geçtiğimiz hafta başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük bir patlamada ise 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı.