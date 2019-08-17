Dünya

TV sunucusu uçak kazasında hayatını kaybetti

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TV sunucusu uçak kazasında hayatını kaybetti
Fox 8 Nancy Parker Uçak ABD

HABER MERKEZİ

ABD'de düşen küçük uçakta bulunan Fox 8 muhabiri Nancy Parker hayatını kaybetti.

ABD'de düşen küçük uçağın pilotu ve uçağın içerisindeki Fox 8 haber kanalı muhabiri Nancy Parker'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın New Orleans’taki Lakefront Havaalanı’nda düştüğü belirtildi.  

Uçağın içerisinde o sırada çekim yapan ABD haber kanalı Fox 8 muhabiri 53 yaşındaki Nancy Parker ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Pitts S-2B tipi uçağın, yerel saatle 15.00 sıralarında düştüğü bildirildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, uçağın düşüş nedenine dair soruşturma başlattı.

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