Neçirvan Barzani: Türkiye’yle yeni bir süreç başlayacak

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye ilişkileri bağlamında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından AA’ya açıklamalarda bulundu.

Neçirvan Barzani, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Başkan seçildikten sonra yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İlişkilerimizin nasıl geliştirileceği üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede her iki taraf için de önemli olan konulara detaylı bir şekilde değinildi. Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. Ziyaretimin ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

TİCARİ İLİŞKİLER

Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiye de değinen Neçirvan Barzani, ticaret hacminin artırılmasına ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

"Kürdistan Bölgesi rolü önemlidir. Türkiye ile Irak sınırında bulunuyor. Kürdistan Bölgesi, şu anda Bağdat ile geçmiş dönemlere nazaran çok şükür daha iyi ilişkilere sahip. Türkiye ve Irak arasındaki mevcut ticaret hacmi 13 milyar dolar civarında. Cumhurbaşkanı ile toplantımızda yine ticaret hacminin büyütülmesinden söz edildi. Bunun başarılması için de gerekli adımların atılması hususunda Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde etraflıca konuşabildik. Cumhurbaşkanı'nın bu hususta çok istekli olduğunu gördük ve Irak'ın ticaret hacminin artırılmasında hızlıca mesafe kaydetmesini bekliyor."

“BAĞDAT’LA PETROL SORUNUNDA ORTAK ÇÖZÜMDEN YANAYIZ”

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, "Bu ay başında gönderilen bütçe karşılığında Bağdat, bir varil petrol geliri dahi teslim almadı" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Neçirvan Barzani, bu durumun oturulup tartışılması gereken meselelerin başında geldiğine işaret etti.

Neçirvan Barzani, Bağdat’la petrol anlaşmazlığıyla ilgili şunları kaydetti:

"Prensip olarak Bağdat'a 250 bin varil ham petrolün teslim edilmesinde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak bunun olabilmesi için öncelikle bir araya gelinmelidir. Buraya gelmeden önce Bağdat'taydım. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmemizde bu konu gündeme geldi. Mesele 250 bin varilin teslim edilmesi değildir. Bu işin yasal boyutu var. Kürdistan Bölgesi 2014'te bütçesinin kesilmesi nedeniyle yüklü miktarda borçlandı. Bunların hepsinin görüşülmesi ve bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çözüm hem Kürdistan Bölgesi hem Bağdat'ın rızasıyla olmalıdır. Irak ile ortak bir çözüme ulaşılmasında Kürdistan Bölgesi Bağdat'a destek vermeye hazır."