İnşaatın altında dinozor kemikleri bulundu

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ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Denver kentinde, bir huzurevinin yıkım işlemlerini gerçekleştiren inşaat ekibi, dinozor kemikleri buldu.

ABD’nin ‘Dinozor Sırtı’ adı verilen bölgesi yakınlarında, Denver şehrinde yapılan bir yıkım çalışmasında bir milyon yıl öncesinden kalma Triceratops kemikleri bulundu. İsmini, geniş alın bölgesinde bulunan üç boynuzdan alan bu dinozor, en meşhur türlerden biri olarak gösteriliyor.

Denver Tabiat ve Bilim Müzesi’nden uzmanlar, dinozor kemiklerini detaylı şekilde incelemeleri için çağırıldı.

Uzmanların hazırladıkları rapora göre, bölgede bulunan iskelet kısmı, 3 boynuzlu dinozorun bir bacak kemiğine ve kaburga kemiklerine ait çıktı.

Kemiklerin yaşı ise 65-68 milyon yıl kadar öncesine dayanıyor.

Yapılan keşfin ardından, yıkım için görevlendirilen inşaat ekipleri bölgede bir kazı çalışması başlattı. Tabiat ve Bilim Müzesi ekipleri tarafından yönlendirilen çalışmada, Triceratops kemiklerinin Colorado’da en sık rastlanan fosiller olduğu belirtiliyor.

Colorado, söz konusu fosiller olduğunda oldukça zengin bir bölge. Bölgedeki müzede dinozorlara, hayvanlara ve bitkilere ait 115 bin kadar fosil bulunuyor. (Kaynak: Daily Mail, Webtekno)