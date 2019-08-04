BASIN ÖZETİ – 4 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Haksız, hukuksuz 100 gün
Servet öde işsiz kal
Bir kişinin bile değişmesi yeter
Feryatları artık duyun
Medreseler için entitü
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Otobüste teyze yeğen faciası
Göçmenlerin acısı tuvalde
Din ayrımı olmadan herkese kapımız açık
Muş'ta büyük acı
Canlı bombalara inlerinde kelepçe
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
"Tarihe karışma vakti" dedirten büyük çürüme
Yüzde 3 zam önerisine tekstil işçileri öfkeli
Şengal'de katledilen Ezidiler anıldı
Gazeteci örgütleri yok andıççı var
Ekinci'nin dosyasına gizlilik kararı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Herkese yüreğimizi açtık
Ödül gibi cezalar
Teksas'ta katliam
Türkiye'de yaşama rehberi
Tarih 'mezar' oluyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
1 ev uğruna 15 yıl esaret
İnterneti kontrol edebilir misiniz?
Bizim taleplerimiz halkın talepleridir
Aile boyu atama
Alevi Lisesine Alevilerden tepki
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