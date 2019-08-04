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BASIN ÖZETİ – 4 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 4 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Haksız, hukuksuz 100 gün 

Servet öde işsiz kal 

Bir kişinin bile değişmesi yeter 

Feryatları artık duyun 

Medreseler için entitü 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Otobüste teyze yeğen faciası 

Göçmenlerin acısı tuvalde 

Din ayrımı olmadan herkese kapımız açık 

Muş'ta büyük acı 

Canlı bombalara inlerinde kelepçe 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

"Tarihe karışma vakti" dedirten büyük çürüme 

Yüzde 3 zam önerisine tekstil işçileri öfkeli 

Şengal'de katledilen Ezidiler anıldı 

Gazeteci örgütleri yok andıççı var 

Ekinci'nin dosyasına gizlilik kararı 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Herkese yüreğimizi açtık 

Ödül gibi cezalar 

Teksas'ta katliam 

Türkiye'de yaşama rehberi 

Tarih 'mezar' oluyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

1 ev uğruna 15 yıl esaret 

İnterneti kontrol edebilir misiniz? 

Bizim taleplerimiz halkın talepleridir 

Aile boyu atama 

Alevi Lisesine Alevilerden tepki 

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