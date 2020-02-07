Rojava’dan 1200 kişi Kürdistan Bölgesi’ne göç etti

HABER MERKEZİ
Geçtiğimiz ay gayrı resmi yolları kullanarak 253 ailenin Rojava’dan Kürdistan Bölgesi’ne göç ettiği belirtildi.
Barzani Yardım Vakfı (BCF) Şengal Ofisi tarafından ağırlanan Rojavalı göçmenlerin sayısının 1200 olduğu ve Duhok’taki Berdereş kampına yerleştirildiği ifade edildi.
Rojavalı göçmenlere desteğini sürdüren Barzani Yardım Vakfı, birçok uluslararası yardım kuruluşu ile koordinasyon halinde çalışıyor.
K24’e bilgi veren Berdereş kampı yetkilileri, kamptaki tüm sığınmacıların günlük tüm yaşam ihtiyaçlarının karşıladığını belirtiyor.
Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonun başlamasının ardından binlerce sivil Kürdistan Bölgesi’ne göç etmek zorunda kalmıştı.
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