Caferi’den ‘güvenli bölge’ yorumu: Katiyen karşıyız

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ABD ile Türkiye arasında Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’ planına karşı olduklarını ifade eden Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, bu tür eylemleri bağımsızlıklarının ihlali olarak değerlendirdiklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye toplantısında konuşan Caferi, “Suriye, kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturma planlarına katiyen karşı. Bu planlar, Suriye’nin bağımsızlığının ihlalidir” dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise, ABD ile Türkiye’nin Rojava’da güvenli bölge oluşturulması konusunda BM ile hiçbir görüşme yapmadığını ve BM’nin bu anlaşmanın tarafı olmadığını ifade etti.

Lowcock, “ABD ve Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma niyetiyle ilgili açıklamalar dikkatimizi çekti. BM, bu anlaşmanın parçası değil ve bu konudaki görüşmelerin katılımcısı değil. Ama şunu kaydetmek gerekiyor ki, her bir anlaşma, sivillerin güvenliğini sağlama ihtiyacını da dikkate almalı” diye konuştu.

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.