İngiltere: Esad’a petrol taşıdılar

HABER MERKEZİ

İran petrol tankerinin Suriye’ye petrol taşıdığını açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı, konuyu BM’ye taşıyacaklarını belirtirken, İran Büyükelçisi de Dışişleri'ne çağrıldı.

Tahran'ı verdiği teminatı yerine getirmemekle suçlayan İngiliz hükümeti, petrol tankeri Adrian Darya 1'in Suriye'ye petrol taşıdığını bildirdi.

Salı günü bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İran'ın verdiği güvenceleri çiğnediği ve bu petrolü Suriye'ye aktararak katil Esad rejimine sattığı apaçık ortadadır" dedi.

Açıklamada İran'ın Cebelitarık hükümetine tekrar tekrar, tankerin "Suriye veya başka bir yerdeki, AB yaptırımı altında bulunan hiçbir yere petrol taşımayacağına ilişkin güvence verdiği" belirtildi.

Konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyacaklarını kaydeden Raab, sözkonusu durumun "İran hükümetinin bölgesel güvenliği altüst etme amaçlı davranış şeklinin" bir parçası olduğunu ifade etti.

Raab, "İran'ın gruba yeniden kabul edilmesini istiyoruz ancak bunun gerçekleşmesinin tek yolu sözlerini tutmaları ve kural bazlı uluslararası sisteme uymalarıdır" diye konuştu.

Londra'daki İran Büyükelçisi de İngiliz Dışişleri'ne çağrılarak kınandı.

İran, Cebelitarık tarafından alıkonulduktan sonra hareketine izin verilen Adrian Darya 1 tankerinin, Akdeniz'de bir limana ulaştığını ve petrolün satıldığını açıklamıştı. Uydu fotoğrafları ile tankerin Suriye'nin Tartus limanında olduğu tespit edilmişti. Tankerde, yaklaşık 140 milyon dolar değerinde petrol bulunuyordu.