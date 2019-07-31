Erbil ve Amman'dan sağlık ve turizm atılımı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı ile Ürdün Sağlık Bakanlığı arasında başkent Erbil’de ortak toplantı gerçekleştirildi.

Ürdün’ün sağlık alanındaki deneyimlerinden yararlanmak isteyen Kürdistan Bölgesi Hükümeti, iki ülkenin ilgili heyetlerini Erbil’de bir araya getirdi.

Her yıl 1 milyonu aşkın turisti ağırlayan Kürdistan Bölgesi, sağlık sektöründe gelişerek turist sayısını arttırmayı planlıyor.

Toplantıya dair K24’e konuşan Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu Heysem Salih, “Kürdistan Bölgesi ile tüm alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle de sağlık ve turizm alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Ürdün’ün Ortadoğu’da sağlık alanında önemli bir merkez olduğunu kaydeden Salih, “Ürdün turizm ve sağlık alanlarında ilk sıralarda yer alıyor. Bu alanlarda ileri düzey merkezler var” ifadelerini kullandı.