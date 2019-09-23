BASIN ÖZETİ – 23 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Seçime gidecekler
50 yıllık büyük acı
Ekonomi düzelir hukuki istikrar şart
ABD'ye ikna turu
Ona 13 yıldır adalet gelmedi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Uzağa da yakına da tek lensle çözüm
Neslican bize 'direnmeyi' miras bıraktı
Zehir akıyor devlet bakıyor
Türkiye yeniden F-35 programına katılmalı
Buzul Çağı'ndan kanatlı bir misafir var
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dövünme değil birleşme zamanı
Suriyelilerin tedirginliği devam ediyor
İran:Yabancı güçler güvenlik tehdidi
Yargı reformu için 10 öneri
Umudun simgesi oldu
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Teknofest rekoru
Keşmir için gerekirse savaşırız
Mısır'da 1 milyonluk gösteri çağrısı
Bankalar acele karar versin
Körfez ABD garnizonu oldu
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kanserden beter sağlık sistemi
Karaburun RES istilası altında
13 kişilik işe 6 bin yurttaş başvurdu
Okul zili 'onlar' için çalmadı
Şantajları asla kabul etmeyiz
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim