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BASIN ÖZETİ – 23 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 23 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Seçime gidecekler 

50 yıllık büyük acı 

Ekonomi düzelir hukuki istikrar şart 

ABD'ye ikna turu 

Ona 13 yıldır adalet gelmedi


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Uzağa da yakına da tek lensle çözüm 

Neslican bize 'direnmeyi' miras bıraktı 

Zehir akıyor devlet bakıyor 

Türkiye yeniden F-35 programına katılmalı 

Buzul Çağı'ndan kanatlı bir misafir var 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dövünme değil birleşme zamanı 

Suriyelilerin tedirginliği devam ediyor 

İran:Yabancı güçler güvenlik tehdidi 

Yargı reformu için 10 öneri 

Umudun simgesi oldu 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Teknofest rekoru 

Keşmir için gerekirse savaşırız 

Mısır'da 1 milyonluk gösteri çağrısı 

Bankalar acele karar versin 

Körfez ABD garnizonu oldu


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kanserden beter  sağlık sistemi 

Karaburun RES istilası altında 

13 kişilik işe 6 bin yurttaş başvurdu 

Okul zili 'onlar' için çalmadı 

Şantajları asla kabul etmeyiz 

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