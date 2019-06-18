Mesrur Barzani: Koordinasyon devam etmeli

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyon’a bağlı Irak ve Suriye Ortak Operasyonlar Genel Komutanı General Patrick Roberson ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görevinin sona ermesi nedeniyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye veda ziyaretinde bulunan Irak ve Suriye Ortak Operasyonlar Komutanı General Patrick Roberson, Mesrur Barzani’ye başbakanlık görevinde başarılar diledi.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Güçleri ile Uluslararası Koalisyon Güçleri arasındaki koordinasyonun ele alındığı görüşmede Roberson, Uluslararası Koalisyon ile eşgüdüm halinde hareket etmesinden Kürdistan Bölgesi yönetimine teşekkür etti.

Erbil hükümeti ile koordinasyonun sürmesini umduğunu kaydeden Roberson, terör örgütü DAİŞ’in Irak ve Suriye’de varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ise, Roberson’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Kürdistan Bölgesi Güçleri ile Uluslararası Koalisyon Güçleri arasındaki koordinasyonun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Mesrur Barzani, söz konusu koordinasyonun, kazanımların korunması, güvenlik ortamının sürmesi ve teröristlerin hareketliliğinin engellenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Suriye’nin farklı bölgelerinde devam eden operasyonlar ve Suriye’de siyasi çözümün nasıl olması gerektiği de masaya yatırıldı.