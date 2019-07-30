Kürdistan

Başbakan: Partiler hükümet programının uygulanması için destek sunmalı

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Başbakan: Partiler hükümet programının uygulanması için destek sunmalı
Mesrur Barzani Sadi Ahmed Pire KYB

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin programının uygulanması için siyasi partilerin destek olması gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Sadi Ahmed Pire ve beraberindeki parti heyetiyle bir araya geldi.

KYB’yi temsilen Başbakan Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik eden Pire, partisinin yeni hükümeti desteklediğini belirtti.

KYB heyetine teşekkür eden Başbakan ise, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, tüm Kürdistan halkının hükümetidir. Hiçbir ayrım yapmadan tüm Kürdistan Bölgesi halkına hizmet edecektir. Siyasi partiler de hükümetin programının uygulanması için desteklerini sunmalı” ifadelerini kullandı.

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