Koalisyon: 173 bin Peşmerge ve Iraklı askeri eğittik

K24 - ERBİL

ABD’nin öncülüğünü yaptığı DAİŞ’le mücadele koalisyonu, şimdiye kadar 173 binden fazla Peşmerge ve Iraklı askerin eğitildiğini açıkladı.

Uluslararası koalisyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, DAİŞ’le mücadelenin başından bu yana, 173 binden fazla Peşmerge ve Iraklı askere eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, eğitimlerin büyük bölümüne artık Iraklıların kendisinin öncülük ettiği kaydedildi.

DAİŞ’in 2014 Haziran ayında Suriye’den Irak’a doğru hareket geçmesi ve Irak’ın bazı büyük vilayetleri dahil birçok bölgeyi ele geçirmesi üzerine ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri, hava saldırılarıyla terör örgütünün ilerleyişini durdurmak için harekete geçti.

Daha sonra hem Peşmerge Güçleri hem de Irak ordusunu sahada eğitmeye başlayan koalisyon güçleri, karadan yürütülen operasyonlara hava desteğiyle katıldı.

2017 yılı ortalarında, DAİŞ’in elindeki bütün topraklar geri alındı ancak koalisyon güçleri tehlike bölgelerinde operasyon desteği vermeye devam ediyor.