Yaptırım uygulanan İran tankeri Türkiye karasularından çıktı

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Cebelitarık'ta temmuz ayında alıkonulduktan sonra bu ay içinde serbest bırakılan İran'ın Adrian Darya 1 isimli petrol tankeri Türkiye karasularından çıktı.

ABD, Suriye'ye petrol taşımak gerekçesi ile kara listeye aldığı tankerin rotası hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

Refinitiv isimli gemi rotası datası sağlayan şirket Adrian Darya 1'in daha önce İskenderun olarak gösterdiği yönünü "Sipariş için" şeklinde değiştirdi.

Türkiye Adrian Darya 1'in Lübnan'a doğru yol aldığını belirtirken, ABD ise İran petrolünü taşıyan tankerin Suriye istikametinde ilerlediğini açıkladı.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.