Trump: Ya daha sert olacak ya da olmayacak

HABER MERKEZİ

ABD Başkan Donald Trump, Çin’i 2020 ABD başkanlık seçimlerini beklemeden bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda uyardı.

Trump, 2020’de yeniden seçilir ve bu sürece kadar bir anlaşmaya varılmazsa, ya hiç anlaşma olmayacağını ya da Çin için koşulları çok daha kötü bir anlaşma olacağını savundu.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Beklemelerindeki sorun şu, kazanırsam ya da kazandığımda, karşılarında şu anda müzakere ettiğimizden çok daha sert bir anlaşmayı bulacaklar ya da hiçbir anlaşma olmayacak” dedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yeni turu Şangay’da 30 Temmuz’da başladı.

Donald Trump, Çin’in, ABD’nin tarım ürünlerini satın alma sözünden geri adım atacakmış gibi bir tutum sergilediğini söyledi.

Trump yazdığı bir başka Tweet mesajında , “Çin’in tarım ürünlerimizi almaya başlaması gerekiyordu ama hala bunun olacağı konusunda hiçbir sinyal yok. Çin’le ilgili sorun bu, sözlerini tutmuyorlar” dedi.

Bazı Amerikalı yetkililer, Çin’in sözünü tutmasının iyi niyet jesti olabileceğini ve nihai anlaşmaya girebileceğini belirtmişti.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, karşılıklı gümrük vergileri uygulamalarıyla başlayan ticaret savaşlarına son vermek üzere, Mayıs ayında sekteye uğrayan ticaret anlaşması müzakerelerine yeniden başladı.

Ancak her iki taraf da iki gün sürecek görüşmeler için beklentilerini düşük tutuyor.

Dünyanın iki en büyük ekonomisi, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası FED toplantılarından çıkacak sonuç ve İngiltere’nin anlaşmasız Avrupa Birliği’nden ayrılabilme olasılığının baskıları altındaki küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor.

Beyaz Saray bahçesinde basının sorularını yanıtlayan Trump, Çin’le yapılan ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi, ABD’nin “ya çok iyi bir anlaşma yapacağını ya da hiçbir anlaşma olmayacağını” da yineledi.

ABD’nin Şangay’a giden müzakere heyeti içinde ne başmüzakereci Robert Lighthizer’ın ne de ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in olduğu belirtiliyor.

“Önce Amerika” sloganıyla yola çıktığı seçim kampanyasının bir parçası olarak Çin’i hedef alan Başkan Donald Trump, yeniden seçilmek umutlarını da ABD’nin iyi seyreden ekonomisine bağlamış durumda.

Başkan Trump yaptığı açıklamalarda Çin’in Demokrat Parti başkan aday adayları Elizabeth Warren ya da Joe Biden’ın 2020’de seçilme olasılığını hesap ederek müzakereleri oyalayabileceğini de söyledi.

Trump ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

“Çin benimle anlaşma yapmak için ölüp bitiyor. Ama anlaşmaya varıp varmamak bana kalmış, onlara değil. Çin bu anlaşma için çoğu şeyden vazgeçmeyi göze almış durumda. Ama bu, benim bunları kabul edeceğim anlamına gelmiyor.”