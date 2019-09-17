Johnson ile Merkel'den telefon görüşmesi

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'daki saldırı, İran ve Brexit konularını görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, öncelikle Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı ele alan liderler, İran konusunda ortak bir yaklaşıma olan bağlılıklarını ve bölgede gerilimin daha da artmamasının önemini vurguladı.

Liderler, Brexit konusunda ise Johnson, İngiltere ve AB'nin, İngiltere Parlamentosu'nun destekleyebileceği ve tedbir maddesini içermeyen bir anlaşmaya varma çabalarını hızlandırmaya karar verdi ve "31 Ekim'deki Brexit öncesi bunu gerçekleştirmek için enerji ve kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Johnson ve Merkel, Brexit konusunu New York'ta yapılacak BM Genel Kurulunda daha ayrıntılı görüşme konusunda da mutabık kaldı.