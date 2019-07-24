Irak Hükümeti heyeti Erbil’e geliyor

K24 – ERBİL

Irak Hükümeti’nden üst düzey bir heyetin yarın Erbil’e gelerek Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Samir Gadban, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin ofisinin sorumlusu Ebu Cihad El-Haşimi’den oluşan heyet yarın başkent Erbil’de temaslarda bulunacak.

Heyetin, Kürdistan Bölgesi yetkilileri ile ortak sorunları ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözümüne yönelik planları görüşmesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat’ı ziyaret ederek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için bazı komisyonların kurulması kararı alınmıştı.