Fransız doktorlardan ‘ilaç kıtlığı’ mektubu

HABER MERKEZİ

Fransa’da en çok tüketilen ilaçların kıtlığından şikâyet eden 26 doktor ve profesör, bir gazetede yayınladıkları açık mektupta hükümetten ‘stok mecburiyeti’ getirmesini talep etti.

Bundan 10 yıl öncesine kadar çok nadir yaşanan ilaç kıtlığının yaygınlaştığını ifade eden doktorlar, 2018’de 868 kez ilaçsız kalındığının rapor edildiğini ve 2008’e göre 20 kat daha fazla kıtlık yaşandığını ifade etti.

Hastaların mağdur olduğunu belirten uzmanlar; kanser ilaçları, antibiyotikler, aşılar, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, sinir sistemi ilaçlarında kıtlık yaşandığını belirtti.

En pahalı ilaçların değil de en uygun olan, kamusal ihtiyacın büyük bölümünü oluşturan ve hayati olan ilaçların kıtlığının yaşandığını yazan uzmanlar, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen bir ilaç ve sağlık kuruluşunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Açık mektuplarında hükümete seslenen doktor ve profesörler, önemli ilaçların mecburi stok yapılması için yasal bir zorunluluk getirilmesini talep edip bu şekilde ilaç kıtlığının önüne geçileceğini savundu.