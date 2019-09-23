Afgan ordusu Taliban yerine düğünü vurdu!

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban'a yönelik olarak düzenlenen bir hava saldırısında yakınlardaki düğünün vurulması üzerine onlarca sivil hayatını kaybetti.

Reuters'a konuşan iki eyalet yetkilisi, Helmand eyaletinde Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava operasyonunda en az 35 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililere göre saldırıda 13 kişi de yaralandı.

Afgan hükümet güçleri Pazar gecesi Taliban'ın intihar bombacılarını eğitmek için kullandığını söyledikleri bir eve baskın düzenledi. Bu sırada, bitişiğindeki bir hedef de vuruldu.

Helmand Vilayet Meclisi Üyesi Attaullah Afgan, "35 sivil öldü ve 13'ü de yaralandı. Bu kişiler, Musa Kala bölgesinin Khaksar kesiminde, hedefin yakınındaki bir düğüne katılıyorlardı" dedi.

Vilayet Meclisi'nin bir başka üyesi Abdül Macid Akhundzadah ise olayda 40 kişinin öldüğünü ve hepsinin sivil olduğunu söyledi.

Afgan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Helmand Vilayeti'nin Musa Kala bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda, 22 Taliban üyesi öldürüldü ve 14'ü gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Operasyon düzenlenen evin Taliban'ın yabancı militanları tarafından da kullanıldığını belirten Bakanlık, gözaltına alınanlar arasında 5 Pakistanlının ve 1 Bangladeşlinin olduğunu kaydetti.

Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında sivillerin olduğu iddialarının inceleneceğini bildirdi.

TALİBAN: 18 AFGAN ASKERİ ÖLDÜ

Taliban örgütü ise Musa Kala bölgesinde ABD güçleri tarafından desteklenen Afgan ordusunun gece yarısı bir hava saldırısı düzenlediğini, bunu karada çatışmaların takip ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, 18 Afgan askeri ve düğündeki birçok sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019'un ilk yarısında örgütlere düzenlenen operasyonlarda en az 3 bin 812 sivil öldü ya da yaralandı.

Bir BM raporuna göre, ABD ve Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava saldırılarında 363 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. Bu kişilerden 150'si çocuktu. Bu 519 kişiye bakıldığında, her 5 kişiden 4'ünün uluslararası güçler tarafından vurulduğu anlaşılıyor.

ABD terörle mücadele kapsamında, Afganistan'daki Taliban ve DAİŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor.