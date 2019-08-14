İtalyan mahkemesinden göçmen kurtaran gemiye izin

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İtalya’da Lazio Bölgesi İdare Mahkemesi (TAR), İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisinin İtalya’ya giriş yasağının yürütmesini durdurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, TAR'ın Open Arms’ın gemisine yönelik İtalyan kara sularına ve limanlarına giriş yasağını, geminin içinde bulunduğu acil ve tehlikeli durum gerekçesiyle askıya aldı.

Akdeniz'de üç farklı grup halinde kurtardığı 147 düzensiz göçmenle 13 gündür denizdeki bekleyişini sürdüren İspanyol STK Proactiva Open Arms’ın gemisinin İtalyan mahkemesinin kararının ardından yönünü kuzeydeki İtalya’nın Lampedusa Adası’na çevirdiği belirtildi.

TAR'ın kararına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, insan kaçakçılarıyla ortak olmayacağını ve bu nedenle ilerleyen saatlerde geminin göçmenleri İtalyan limanlarına indirmemesi için yeni bir kararname imzalayacağını ifade etti.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının da TAR'ın kararına dair bir üst mahkemeye itiraz edeceği bildirildi.

Open Arms, sosyal medyada birkaç saat önce, Akdeniz’de yer yer 2 metreyi bulan dalgalarla mücadele edildi, güvertedeki göçmenlerin buna daha fazla dayanacak gücünün kalmadığı yönünde paylaşımlar yapmış ve Avrupa ülkelerine güvenli liman çağrısını yinelemişti.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Salvini, ay başında Open Arms gemisine İtalyan kara sularına ve limanlarına girişi yasağı getirerek geminin bayrağını taşıdığı İspanya’ya gitmesini söylemişti.

Yaklaşık iki haftadır denizde bekleyen Open Arms gemisine bu sürede ABD’li aktör Richard Gere bizzat giderek yardım ulaştırmış ve açık destek vermişti.

Bu ziyarete tepki gösteren Salvini, Gere’a "Göçmenleri özel uçağınla ABD’deki villalarına götür." diye çıkışmıştı.

Diğer yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisi de güvenli liman çağrısını yineledi.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geminin bulunduğu bölgede deniz ve hava koşullarının kötüleştiği vurgulandı ve sağlık ekiplerinin deniz tutan bazı göçmenleri tedavi ettiği belirtildi. Bununla sadece geçici rahatlama sağlayabileceklerini bu nedenle bir an önce güvenli limana ihtiyaç duyulduğunu kaydedildi