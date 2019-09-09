Başkan Barzani: KDP o stratejik amaçtan asla vazgeçmeyecektir

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, KDP'nin Kürt halkının ümitsizliğe düştüğü bir zamanda doğduğu ve Kürt halkına ümit verdiğini söyleyerek, KDP'nin kurulduğu günden bugüne bir stratejisinin olduğunu ve o stratejiden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Duhok, Musul, Erbil, Kerkük – Germiyan ve Süleymaniye – Halepçe şube sorumlularıyla bir araya geldi.

Pirmam’daki toplantıda Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi gelişmelere değinerek, referandum sonrası süreç, Irak ve Kürdistan Bölgesi seçimleri ile Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetinin kurulması süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KDP’ye karşı birçok plan olmasına rağmen, KDP kadrolarının himmeti ve çalışmalarıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi seçimlerinde KDP’nin birinci parti çıktığını kaydeden Başkan Barzani, KDP kadrolarına teşekkür etti.

Parti kadrolarının zor zamanlarda cephede olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, KDP’nin Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü koruduğunu ifade etti.

Kürdistan halkının onurlu duruşu ve Peşmerge güçlerinin DAİŞ’le mücadelede gösterdiği kahramanlıklara değinen Başkan Barzani, “Hepimiz Peşmerge’ye borçluyuz. Çünkü Peşmerge, Kürdistan halkının onurunu ve toprağını savundu” dedi.

KDP’nin Kürt halkının ümitsizlik içerisinde olduğu bir zamanda doğduğunu dile getiren Başkan Barzani, “Halkımızın büyük ümitsizliğe düştüğü dönemde, halka ümit veren KDP’ydi. Kurulduğu günden bugüne KDP’nin stratejik bir amacı vardır ve o stratejik amaçtan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. KDP, halkın selameti ve korunması için kurbanlar vermiştir” ifadelerini kullandı.

KDP’nin son iki seçimde Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde birinci parti olmasının, Kürdistan halkının KDP’nin stratejik hedefine bağlılığını koruduğunu gösterdiğini bildiren Başkan Barzani, KDP’nin tutumunun değişmemesi ve Kürdistan’ı korumasından ötürü seçimlerde yüksek başarı elde ettiğini belirtti.

Erbil ile Bağdat arasındaki müzakere sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Başkan Barzani, sürecin olumlu bir şekilde yürüdüğünü ve Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgeler başta olmak üzere tüm sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını ümit ettiğini dile getirdi.