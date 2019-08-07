İran’dan BM’ye mektup: Tehlikeli bir örnek

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İran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla, ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ambargo kararını gündeme getirerek, söz konusu kararı “tehlikeli bir örnek” olarak niteledi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Majid Takht tarafından Guterres’e verilen mektupta ABD, uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmekle suçlandı ve uluslararası kamuoyunun ABD’nin bu davranışını kınaması istendi.

Mektupta, “Ülkeleri, Amerika’nın yasadışı taleplerine uymaya zorlamak, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan çok taraflılığı tehdit etmekte, tehlikeli bir örnek teşkil etmekte ve ulusları birleştirmek değil bölmek isteyenlerin yolunu açmaktadır” ifadeleri yer aldı.

İranlı Büyükelçi, Guterres’e “BM’nin bütünlüğünü koruma sorumluluğunuzla aktif bir rol oynayın” çağrısında bulundu. Guterres’in mektup ve kendisine yapılan çağrıya nasıl bir karşılık vereceği bilinmiyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de mektuba ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Amerika’daki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Zarif, ABD’de herhangi bir varlığının olmadığını söyledi.

İranlı Büyükelçi Ravanchi ayrıca İran Dışişleri Bakanı’na yaptırım kararı almanın ulusların egemenlik haklarının eşitliği ilkesine de aykırı olduğunu dile getirdi.

YÜKSELEN TANSİYON

ABD Başkan Donald Trump yönetiminde İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran’a yeni ambargolar uygulamasıyla birlikte iki ülke arasındaki tansiyon yükseliyor. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu anlaşmanın yapılmasını sağlayan ana aktörlerden biriydi.

ABD’nin Cevad Zarif’e yönelik aldığı yaptırım kararı seyahat kısıtlaması da içeriyor. Bu çerçevede İranlı bakan BM toplantılarına katılmak adına sadece New York’a ve New York’ta da BM binası, İran BM Büyükelçisi’nin konutu ve JFK Havalimanı’na gidebiliyor.

Zarif, kendisine yönelik yaptırım kararının çıkmasından iki hafta önce BM toplantılarına katılmak üzere New York’taydı.