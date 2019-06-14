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BASIN ÖZETİ - 14 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ - 14 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kabine değişikliği ile seçimi çevirme planı

Hakimler için inceleme kararı

Her gün yeni tertip

TSK noktasına 35 havan

ABD mevzuatı geçerli


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kriz karta yüklendi

Diyalog sürecek, F-35 gelecek

Körfez’de alarm zilleri

‘Saldırı sürerse gereğini yaparız’

Kanseri lazer yok etti


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İdlib’de saldırı muamması: 3 asker yaralı

Erdoğan: S-400’ler bir dahaki ay geliyor

Kürtçeye tahammülsüzlük

İmar affından 10 milyon kişi yararlandı

Bölge illerinde krizden etkilenme oranı yüzde 94’ü aştı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Külliye’de İstanbul zirvesi

Tehlikeli bir oyun kuruluyor

Esed’den İdlib’de sabotaj

Türkiye’yi 30 yıl oyaladı


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekonomik kriz en çok bölge insanını vurdu

Dersim’in ‘ağlayan lalesi’ tehdit altında

Tost olmaya doğru

Buldan: Hesap günü olacak


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

S-400’ler gölgesinde dolar/TL 5,90’ı geçti

Konkordato başvurusuna zam geldi

Umman Körfezi’ndeki saldırı petrol fiyatlarını %4 yükseltti

S-400’lerin ekonomi politiği


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hürmüz’de korkutan gerilim

Krizden bahsetmek yasak

Bütçe delik deşik, Hazine teslim oldu

HDP’de hedef 250 bin fark


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘S-400’leri aldık, karar değişmez’

Türkiye’den ABD’ye YPG baskısı

Körfez’i ısıtan sabotajlar

HSK’dan seçim kurullarına soruşturma

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