BASIN ÖZETİ - 14 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kabine değişikliği ile seçimi çevirme planı
Hakimler için inceleme kararı
Her gün yeni tertip
TSK noktasına 35 havan
ABD mevzuatı geçerli
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kriz karta yüklendi
Diyalog sürecek, F-35 gelecek
Körfez’de alarm zilleri
‘Saldırı sürerse gereğini yaparız’
Kanseri lazer yok etti
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İdlib’de saldırı muamması: 3 asker yaralı
Erdoğan: S-400’ler bir dahaki ay geliyor
Kürtçeye tahammülsüzlük
İmar affından 10 milyon kişi yararlandı
Bölge illerinde krizden etkilenme oranı yüzde 94’ü aştı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Külliye’de İstanbul zirvesi
Tehlikeli bir oyun kuruluyor
Esed’den İdlib’de sabotaj
Türkiye’yi 30 yıl oyaladı
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekonomik kriz en çok bölge insanını vurdu
Dersim’in ‘ağlayan lalesi’ tehdit altında
Tost olmaya doğru
Buldan: Hesap günü olacak
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
S-400’ler gölgesinde dolar/TL 5,90’ı geçti
Konkordato başvurusuna zam geldi
Umman Körfezi’ndeki saldırı petrol fiyatlarını %4 yükseltti
S-400’lerin ekonomi politiği
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hürmüz’de korkutan gerilim
Krizden bahsetmek yasak
Bütçe delik deşik, Hazine teslim oldu
HDP’de hedef 250 bin fark
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘S-400’leri aldık, karar değişmez’
Türkiye’den ABD’ye YPG baskısı
Körfez’i ısıtan sabotajlar
HSK’dan seçim kurullarına soruşturma
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