İngiltere Dışileri Bakanı’ndan Mesrur Barzani’ye kutlama mesajı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye kutlama mesajı gönderdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye gönderdiği kutlama mesajında, “Birleşik Krallık, Kürdistan Bölgesi ile olan tarihi ilişkilerinden memnuniyet duyuyor. DAİŞ’le mücadelede Irak ve Kürt halkını destekledik” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Hunt, “Biz sizinle ve hükümetinizle barış, ekonomik reform ve güçlü bir hükümet için çalışmaya bağlıyız” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin varlığını ve güçlenmesini desteklediklerini kaydetti.