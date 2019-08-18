Hakkari’de patlama: 1 ölü

HABER MERKEZİ
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, Çatalca köyü bölgesinde daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada Sezer Sönmez isimli bir kişi hayatını kaybederken, bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde yine Şemdinli'ye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti. (Kaynak: Ajanslar)
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