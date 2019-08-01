Beşşar: BM temsilcisine Kürt tutuklularla ilgili liste vereceğiz

K24 – NUR SULTAN

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı, Rusya ve İran arasında ikili teknik görüşmelerle başladı.

Toplantıya katılmak üzere Nur Sultan’da olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Suriye muhalefet heyetindeki temsilcisi Abdulhakim Beşşar K24’e yaptığı açıklamada, toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisine Beşşar Esad yönetimi ve PYD hapishanelerinde tutuklu bulunan Kürtlerle ilgili bir liste vereceklerini söyledi.

Muhalefet heyetinin dosyasında önemli konuların olduğunu kaydeden Beşşar, İdlib’e yönelik saldırıların durması, Esad ve PYD tarafından tutuklanan ve kaybolanlar ile anayasa komitesinin muhalefetin görüşeceği konular olacağını belirtti.

Tutuklularla ilgili listeyi BM’nin Suriye Özel Temsilcisi’ne vereceklerini ve sorunun çözümünü isteyeceklerini bildiren Beşşar, “Astana görüşmeleri olumlu ancak Cenevre görüşmelerinin yerini tutmuyor. Kürtler her ikisine de katılıyor. Henüz Suriye krizi çözüme hazır değil, çünkü ABD ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturulması talebine de değinen Beşşar, “Bizim Kürtler olarak ABD ve Türkiye ile müzakerelerimizin olması lazım. Bu durumda ENKS ve Roj Peşmergeleri o bölgenin bir parçası olarak sürecin ortağı olabilir” ifadelerini kullandı.