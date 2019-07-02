Endonezya hükümetine 'çevre kirliliği'nden dava açılıyor

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Dünyada en fazla hava kirliliği görülen şehirlerden biri seçilen Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir grup aktivist ve çevreci Endonezya hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Jakarta'da yapılan bir hava kalitesi endeksine göre kirlilik seviyesi 240'a çıktı. Aralarında aktivistler, kamu çalışanları, sanatçılar ve iş insanlarının bulunduğu 30 kişi hükümete dava açmak için toplandı.

Davanın Endonezya Başkanı, Sağlık Bakanı, Çevre Bakanı ve Jakarta Valisi'ne açılacağı belirtildi.

Avukat Ayu Eza Tiara, "Umarız bu dava hükümeti var olan politikaları geliştirmek ve hava kirliliğini önlemek için işe yarar adımlar atmak konusunda harekete geçirir. Haziran ayının son ayında yapılan araştırma, hava kirliliği seviyesinin kırmızı alarm seviyesinde, sağlıksız seviyede olduğunu gösterdi" dedi.

Jakarta, geçen yıl da Greenpeace ve AirVisual'ın yaptığı bir araştırmada Güneydoğu Asya'nın en kirli havaya sahip şehri olarak belirlenmişti. Greenpeace, kirliliğin sebepleri arasında ilk olarak trafiği daha sonra şehrin sanayi bölgesinin olduğunu söyledi.

Jakarta'nın çevre biriminin yöneticisi araştırma sonuçlarını görmezden gelerek, hava kalitesinin 'ortalama' seviyede olduğunu söyledi. Jakarta Valisi ise kirlilik sorununu yalnızca trafikle bağdaştırıp yoldaki araç sayısını düşürmek konusunda adım attı. Greenpeace ise bunun sadece 'büyük fotoğrafın bir kısmı' olduğunu söyledi.