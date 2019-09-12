Başkan Barzani ENKS’yle son gelişmeleri görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani bugün, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetiyle, Suriye kriziyle ilgili son gelişmeleri görüştü.

ENKS Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kamiran Haco ile Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, Başkan Barzani tarafından kabul edildi.

Görüşmede Suriye’deki son siyasi gelişmeler, ülkelerin Suriye kriziyle ilgili tutumu, sahadaki sorunlar ve hem Suriye hem bölgeyle bağlantılı konuların ele alındığı bildirildi.

Suriye’deki Kürt tarafların tavrının da ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Suriye’nin genel durumu ve Kürt halkının bu ülkedeki geleceğiyle ilgili görüşlerini aktardı.