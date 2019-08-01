‘Irak Hükümeti, Ezidi Kürtlere tazminat ödemeli’

K24 - ERBİL

Parlamento İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Vala Ferid, Irak Anayasası’na göre, terör örgütü DAİŞ’in infaz ettiği Şengal kurbanlarının yakınlarına Irak Devleti’nin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Kürdistan Parlamentosu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi Parlamento İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Vala Ferid, “2005 yılında Iraklıların yüzde 80’den fazlası Irak Anayasası’nın 132’nci maddesine oy verdi. Bu maddeye göre, Irak Devleti terör saldırılarından mağdur olmuş Irak vatandaşlarına tazminat vermekle yükümlüdür” dedi.

Bağdat hükümetinin terör mağduru Ezidilere tazminat ödemesi gerektiğini vurgulayan Ferid, “Irak Anayasası çerçevesinde, Kürdistan Parlamentosu Irak Hükümeti’ne Irak Anayasası’na göre, Ezidi Kürtlere gerekli tazminatı verin, gerekli hak ve imtiyazları da temin edin diyebilir” ifadelerini kullandı.

Bugün Kürdistan Parlamentosu’nda gerçekleşen oturumda, 3 Ağustos’un Ezidilere Yönelik Katliam Günü olarak kabul edilmesi için hazırlanan yasa taslağı okunup oylamaya sunuldu.

8 Haziran 2014 yılında Irak’ta Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetini ele geçiren terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos’ta Şengal’e saldırmıştı.

Şengal merkez ve bağlı köy ve beldelerde katliam gerçekleştiren DAİŞ’liler, 7 bin dolayında Ezidi Kürt’ü kaçırdı.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılmasından sonra, katledilen kişilere ait toplu mezarlar ortaya çıktı.

DAİŞ’in kaçırdığı kişilerin yarısı kurtarılırken, halen diğer kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Kürdistan Bölgesi yönetimi, Ezidi Kürtlere yönelik katliamın soykırım olarak tanınması için Irak nezdinde ve uluslararası düzeyde girişimlerini sürdürüyor.