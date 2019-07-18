Fransa Dışişleri Bakanı’ndan Başbakan’a kutlama mesajı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü kutlayarak, Mesrur Barzani’nin başbakan oluşunun önemli bir aşamanın başlangıcı olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Başbakan Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı göndererek başarı dileğinde bulundu.

Le Drian, “Kürdistan ve Irak’ın, güvenliğini sağlamlaştırma ve ulusal barışı sağlama aşamasındayken sizin Kürdistan Bölgesi’ni güvenlik, istikrar ve hizmet yolunda ilerletmeniz için Başbakan oluşunuz önemli bir aşamadır. Sizin kurduğunuz hükümetin Kürdistan halkının isteklerini karşılaması için reformları sürdürmesi gerekiyor” dedi.

Erbil ile Bağdat arasında devam eden ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Le Drian, “Sizin bu görevleri yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğinizi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı olduğu dönemle DAİŞ’le mücadelenin zorlu aşamalarında önemli bir rol oynadığını kaydeden Fransız bakan, Başbakan’ın DAİŞ’e karşı zaferde büyük rol oynadığının altını çizdi.

Fransa’nın Peşmerge’ye vermiş olduğu kurbanlardan ötürü borçlu olduğunu söyleyen Le Drian, Uluslararası Koalisyon çatışı altında Fransa’nın Kürdistan Bölgesi’nin vefalı bir müttefiki olarak DAİŞ’le mücadele ettiğini ve Erbil ile Paris arasında köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Yeni hükümetle Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışmayı ümit ettiğini bildiren Le Drian, Fransız ve Kürt halkının ekonomi, kültür ve eğitim alanlarındaki yakınlığı için çalışılmasını ümit ettiğini kaydetti.

Kısa bir süre önce Erbil’i ziyaret ettiğinde Mesrur Barzani ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Le Drian, “Yakın bir zamanda sizi Paris’te ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Sonsuz saygılarımı sunuyorum Sayın Başbakan” ifadelerini kullandı.