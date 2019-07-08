Pakistan: Keşmir Raporu'nu olumlu karşılıyoruz

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Pakistan Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı Keşmir Raporu'nun olumlu karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan kontrolündeki Keşmir'deki (Cammu Keşmir) halkın yaşama hakkı başta olmak üzere insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ifadelerine yer verilen raporun olumlu karşılandığı vurgulandı.

BM'nin Keşmir'de bir soruşturma komisyonunun kurulması önerisinin de desteklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kere daha Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini tanınmıştır. Hint ordusunun orantısız güç kullanımı, savunmasız insanlara karşı silah kullanımı, yargısız infazlar, protestocu ve siyasilerin hukuksuz tutuklanması, Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Kanunu ve Kamu Güvenliği Kanunu'ndan güç alan Hint askerlerinin işkenceleri, insan hakları ihlallerini denetleyecek bağımsız kuruluşların çalışmalarına izin vermeme ile basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması hazırlanan raporla belgelenmiştir."

"AZAD KEŞMİR VE GİLGİT BALTİSTAN YABANCI ZİYARETÇİLERE AÇIK"

Raporun, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de (Azad Keşmir ve Gilgit Baltistan) yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin bölümüne de yanıt verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cammu Keşmir'de yaşananlara benzer ihlaller, Azad Keşmir ve Gilgit Baltistan'da yaşanmamaktadır. Dünyanın en çok asker bulundurulan bölgesi olan Cammu Keşmir'in aksine Azad Keşmir ve Gilgit Baltistan tüm yabancı ziyaretçilere açıktır."

Keşmir halkının kendi geleceğine karar vermesi talebinin, önceki BM raporlarında da belirtildiği ifade edilen açıklamada, Keşmir sorununun çözümünün, tüm bölge istikrarı ve güvenliği için önemli olduğu da vurgulandı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Söz konusu karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı, iki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş oldu.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde, bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim.

Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla, Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.