ABD’den Hizbullah üyesine yaptırım: 7 milyon ödül konuldu

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ABD, 1994'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir Yahudi kültür merkezine düzenlenen saldırıyı organize etmekle suçladığı üst düzey Hizbullah üyesini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selman Rauf Selman adlı Hizbullah üyesi terörle mücadele kapsamında "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine eklendi.

Açıklamada, "25 yıl önce Arjantin Buenos Aires'te bulunan en büyük Yahudi merkezinde yıkıcı bir saldırıyı koordine eden ve Batı Yarımküre'deki birçok Hizbullah terör saldırısını yöneten Selman Rauf Selman'ı yaptırım listemize alıyoruz" ifadesine yer verildi.

7 MİLYON ÖDÜL KONULDU

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de Selman ile veya bulunduğu yerin tespit edilmesiyle ilgili bilgi aktarana 7 milyon dolar ödül verilecek.

Selman'ın üst düzey bir Hizbullah militanı olduğu vurgulanan açıklamada, kendisinin Arjantin'deki saldırının da sorumlusu olduğu iddia edildi.

1994'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir Yahudi kültür merkezinde patlayan bomba 85 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Arjantinli savcılar, İran yönetimini ve Hizbullah'ı saldırıya karışmakla suçlamıştı.