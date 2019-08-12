DAİŞ Irak polisine saldırdı: 2 ölü

K24 - KERKÜK
Kerkük’e bağlı Ali Saray köyü yakınlarında, terör örgütü DAİŞ mensupları Irak federal polisine saldırdı.
Dün gece gerçekleşen olayda, 2 Irak polisinin yaşamını yitirdiği, 2 polisin de yaralı olduğu bildirildi.
Kakei Kürtlerinin yaşadığı Ali Saray köye saldırmayı planlayan DAİŞ’in söz konusu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği ifade edildi.
Bölgede güvenlik boşluğunun olduğu kaydediliyor.
Öte yandan, İngiliz The Times Gazetesi’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, DAİŞ’in Irak ve Suriye’de askeri güç toplama çalışmalarına başladığı belirtildi.
Haberde, söz konusu ülkelerin, terör örgütüne karşı yeterli savunma imkanına sahip olmadığının altı çizildi.
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