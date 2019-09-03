Erdoğan’dan İdlib açıklaması

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Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa İdlib de böyle bir durum içerisinde" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Anrej Babis ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib’de son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

“Avrupa Birliği'nin (AB) bize verdiği sözler var. Bunlar bizim milli bütçemize verilecek bir destek değil. Kızılay'a, AFAD'a verilecek destekle çadırlardan tutun konteyner kentlere kadar birçok konuda verilmesi gereken destekti. Bizim yaptığımız yatırım 40 milyar doları buldu. AB'nin desteği 3 milyar euroyu bile bulmadı. Biz bu dört milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.”

“Az önce sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi bir güvenli bölge teklifimiz var. Bu teklif Obama döneminde de masadaydı, Trump döneminde de kendilerine teklif ettik. Almanya ile, Fransa ile de görüştük” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Tacizler, tehditler, malum Güney'den zaman zaman yapılıyor. Bunlara karşı atmamız gereken adımları atıyoruz. İdlib'deki son gelişmeler, son iki gün içerisinde ABD'nin de burayı bombalama işlemleri içerisine girmiş olması ve 700 insanın burada ölmüş olması... Tabii burada militanlar da olabilir, ama artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa İdlib de böyle bir durum içerisinde. Tüm bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki ay Rusya-İran-Türkiye görüşmesi var. Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımları atmak.”

Geçtiğimiz cuma günü Hatay sınırında bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab'ul-Hava Sınır Kapısının Suriye tarafında yüzlerce kişi sınır kapısını yıktı.

Silahlı grupların kontrol ettiği İdlib merkezi ve kırsalında yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığı ifade ediliyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerginliğin ve İdlib'e yönelik saldırıların artmasının 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulunuyor.