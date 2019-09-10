Kerkük’te DAİŞ saldırısı engellendi

K24 - KERKÜK

Kerkük’te terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından tertip edilen saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

K24’ün Kerkük güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütü DAİŞ mensupları Kerkük’ün güney batısındaki federal polis ve Haşdi Şabi güçlerine saldırdı.

Saldırının püskürtüldüğü belirtilirken, saldırıda herhangi bir kaybın yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

16 Ekim 2017’de gerçekleşen olayların ardından Kerkük başta olmak üzere 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler sık sık terör saldırılarıyla gündeme geliyor.

Öte yandan, Irak'ın Selahaddin vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DAİŞ üyesi 15 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Selahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, kentin kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda DAİŞ mensuplarıyla ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Cuburi, çatışmada 15 DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü, 9'unun da yakalandığını aktardı.

Iraklı güçler, DAİŞ’in yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Buna karşın, DAİŞ mensupları Anbar, Diyala, Selahaddin, Musul ile Kerkük vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.