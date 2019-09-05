K24 - WASHINGTON

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, ABD’nin dış siyasetinin Kürdistan’ın bağımsızlığına destek vermediği için çöktüğünü söyledi.

Hudson Institute tarafından düzenlenen seminerde konuşan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, K24 Washington muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, “Kürtler ve Peşmerge Güçleri ABD ile yanyana mücadele etti. ABD düşmanlarıyla verilen mücadelede, Peşmerge etkili bir güç olduğunu ispat etti” dedi.

Daha önce de ABD’nin Kürdistan’ın bağımsızlığına destek vermesi gerektiğini kaydeden Cruz, “Bağımsız Kürdistan, Irak, İran ve Türkiye’yi endişelendirse bile, ABD’nin dış siyasetini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda sürdürmesi gerekir. Kürtler ABD ile birlikte mücadele edip kurban verdi” ifadelerini kullandı.

ABD’li senatör, “Bağımsız Kürdistan’ı desteklemeliyiz ve bunu görmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.