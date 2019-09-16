Hindistan Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Erbil’de

K24 - ERBİL
Hindistan’ın Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh, diplomatik temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.
Kürdistan Bölgesi’ne gelen Hindistan’ın Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh, Uluslararası Erbil Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi tarafından karşılandı.
Hindistanlı bakanın Kürdistan Bölgesi yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Hindistan, Kürdistan Bölgesi’nde başkonsolosluğu bulunan ülkeler arasında yer alıyor.
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