İngiltere: Saldırıdan İran sorumlu

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınadı.

İki gün önce Umman Denizi’nde saldırıya uğrayan iki petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, saldırıların arkasında İran’ın olduğu konusunda “neredeyse” emin olduklarını söyledi.

Hunt, “Dün Umman Körfezi'ndeki iki gemiye yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesinlikle İran’a ait olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. Bu son saldırılar İran’ın davranışını dengesizleştirici bir yapıya dayanıyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

ABD DE İRAN DEMİŞTİ

Saldırılardan sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Washington’un İran’ı suçlu bulduğunu belirterek, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyeti’nin sorumlu olduğu yönündedir” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Umman Körfezi'nde iki tankere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRI

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri iki gün önce saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.