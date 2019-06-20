Kuveyt Emiri’nden Başkan Barzani’ye mesaj

K24 - ERBİL

Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Omer Ahmed El Kindiri, Başkan Mesud Barzani’ye, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir es-Sabah’ın Erbil’i ziyaret etmek istediğini ancak imkan oluşmadığı için gelemediğini iletti.

Başkan Barzani bugün, Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu Omer Ahmed El Kindiri ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kuveyt Emiri es-Sabah’ın selamlarını Başkan Barzani’ye ileten Başkonsolos El Kindiri, es-Sabah’ın Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı ziyaret sonrasında Kürdistan Bölgesi’ni de ziyaret etmek istediğini ancak imkan oluşmadığı için bunu gerçekleştiremediğini kaydetti.

El Kindiri, Kuveyt Emiri’nin Başkan Barzani’yi telefonla aradığını ve kendisi aracılığıyla ayrıca selam ve saygılarını ilettiğini söyledi.

Görüşmede Kürdistan halkı ile Kuveyt halkı ve devleti arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapılırken, konuk heyet Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmişlikten dolayı Başkan Barzani’yi tebrik etti.

Irak ve bölgenin siyasi durumu ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkiler de görüşmede ele alındı.